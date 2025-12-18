Istat, prezzi abitazioni 3° trimestre in crescita del 3,8%

(Teleborsa) - Resta in buona salute il mercato immobiliare residenziale
, dove i prezzi delle abitazioni confermano una solida crescita nel 3° trimestre, seppur più lenta del trimestre precedente, in un contesto di espansione
del mercato residenziale che vede crescere le compravendite dell'8,5%.
Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel terzo trimestre 2025, l’indice dei prezzi delle abitazioni
acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento ha registrato una crescita dello 0,6% su trimestre e del 3,8% su anno
(era +3,9% nel secondo trimestre 2025).
La crescita tendenziale dei prezzi è da attribuire soprattutto ai prezzi delle abitazioni già esistenti
che salgono del 4,2%,
in leggera decelerazione rispetto al secondo trimestre (+4,4%), mentre appare più contenuta la crescita
dei prezzi delle abitazioni nuove
, che aumentano dell’1,4%
(da +1,1% del trimestre precedente).
Questi andamenti si registrano in un contesto di crescita dei volumi di compravendita: +8,5%
la variazione tendenziale registrata nel terzo trimestre 2025 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale (da +8,1% del trimestre precedente).
Anche l'aumento congiunturale dei prezzi
(+0,6%) è imputabile sia ai prezzi delle abitazioni nuove
(+2,5%) sia a quelli delle abitazioni esistenti
, in crescita dello 0,3%.
In media, nei primi tre trimestri del 2025
, i prezzi delle abitazioni aumentano del 4,1%
rispetto allo stesso periodo del 2024; quelli delle abitazioni nuove crescono del +1,3% e quelli delle abitazioni già esistenti del +4,5%. Il tasso di variazione acquisito per il 2025
è pari a +3,8%
(+0,3% per le abitazioni nuove e +4,5% per le abitazioni già esistenti).