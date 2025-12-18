Milano 12:46
44.259 +0,36%
Nasdaq 17-dic
24.648 0,00%
Dow Jones 17-dic
47.886 -0,47%
Londra 12:46
9.799 +0,25%
Francoforte 12:46
24.015 +0,23%

Istat, prezzi abitazioni 3° trimestre in crescita del 3,8%

Mercato si conferma in salute a fronte di un aumento delle compravendite dell'8,5%

Economia, Macroeconomia
Istat, prezzi abitazioni 3° trimestre in crescita del 3,8%
(Teleborsa) - Resta in buona salute il mercato immobiliare residenziale, dove i prezzi delle abitazioni confermano una solida crescita nel 3° trimestre, seppur più lenta del trimestre precedente, in un contesto di espansione del mercato residenziale che vede crescere le compravendite dell'8,5%.

Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel terzo trimestre 2025, l’indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento ha registrato una crescita dello 0,6% su trimestre e del 3,8% su anno (era +3,9% nel secondo trimestre 2025).

La crescita tendenziale dei prezzi è da attribuire soprattutto ai prezzi delle abitazioni già esistenti che salgono del 4,2%, in leggera decelerazione rispetto al secondo trimestre (+4,4%), mentre appare più contenuta la crescita dei prezzi delle abitazioni nuove, che aumentano dell’1,4% (da +1,1% del trimestre precedente).

Questi andamenti si registrano in un contesto di crescita dei volumi di compravendita: +8,5% la variazione tendenziale registrata nel terzo trimestre 2025 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale (da +8,1% del trimestre precedente).

Anche l'aumento congiunturale dei prezzi (+0,6%) è imputabile sia ai prezzi delle abitazioni nuove (+2,5%) sia a quelli delle abitazioni esistenti, in crescita dello 0,3%.

In media, nei primi tre trimestri del 2025, i prezzi delle abitazioni aumentano del 4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024; quelli delle abitazioni nuove crescono del +1,3% e quelli delle abitazioni già esistenti del +4,5%. Il tasso di variazione acquisito per il 2025 è pari a +3,8% (+0,3% per le abitazioni nuove e +4,5% per le abitazioni già esistenti).
Condividi
```