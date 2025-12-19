Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 19:39
25.325 +1,22%
Dow Jones 19:39
48.248 +0,62%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Bankitalia, coefficiente di riserva di capitale anticiclica resta invariato allo zero

Economia
Bankitalia, coefficiente di riserva di capitale anticiclica resta invariato allo zero
(Teleborsa) - La Banca d'Italia considera il coefficiente della riserva di capitale anticiclica in vigore per il corrente trimestre, pari allo zero per cento, appropriato al contesto macro-finanziario attuale. Nel terzo trimestre del 2025 lo scostamento del rapporto tra credito totale e PIL dal suo trend di lungo periodo (credit-to-GDP gap) è rimasto negativo per circa otto punti percentuali se calcolato in base alla metodologia sviluppata dalla Banca d'Italia. Indicazioni analoghe provengono dal rapporto tra credito bancario e PIL.

La dinamica del credito al settore privato è in miglioramento. L'incidenza del complesso dei finanziamenti deteriorati rimane su livelli storicamente bassi; il tasso di disoccupazione è sui livelli minimi dal 2007. Nel secondo trimestre del 2025 i prezzi delle abitazioni in termini reali e il loro scostamento dalla tendenza di lungo periodo (price gap) hanno registrato un aumento rispetto al trimestre precedente.
Condividi
```