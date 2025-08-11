Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:13
23.586 -0,11%
Dow Jones 20:13
43.990 -0,42%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: scambi negativi per Hershey

Migliori e peggiori
New York: scambi negativi per Hershey
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore statunitense di prodotti dolciari, che presenta una flessione del 3,80%.

Lo scenario su base settimanale di Hershey rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hershey. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hershey evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 182,5 USD. Primo supporto a 174,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 171.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```