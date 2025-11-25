Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 21:04
24.969 +0,38%
Dow Jones 21:04
47.089 +1,38%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

New York: scambi negativi per Insulet Corporation

New York: scambi negativi per Insulet Corporation
Sottotono l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che passa di mano con un calo del 3,24%.
