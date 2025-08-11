Milano
Lunedì 11 Agosto 2025, ore 20.29
New York: scambi negativi per Paycom Software
Migliori e peggiori
,
In breve
11 agosto 2025 - 20.00
Pressione sulla
società attiva nello sviluppo di software di gestione delle risorse umane
, che tratta con una perdita del 3,72%.
Titoli e Indici
Paycom Software
-3,60%
