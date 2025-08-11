Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:13
23.586 -0,11%
Dow Jones 20:13
43.990 -0,42%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: scambi negativi per Paycom Software

Pressione sulla società attiva nello sviluppo di software di gestione delle risorse umane, che tratta con una perdita del 3,72%.
