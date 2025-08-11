Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:15
23.592 -0,08%
Dow Jones 20:15
43.990 -0,42%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Perde Workday sul mercato di New York

A picco il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che presenta un pessimo -3,99%.
