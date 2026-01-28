Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:20
26.030 +0,35%
Dow Jones 18:20
49.066 +0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Perde Amphenol sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Amphenol sul mercato di New York
Scende sul mercato il produttore di connettori elettrici, elettronici ed in fibra ottica, che soffre con un calo del 14,19%.
Condividi
```