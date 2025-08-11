Piazza Affari: scambi negativi per D'Amico

leader mondiale nel trasporto marittimo

FTSE Italia Mid Cap

D'Amico

(Teleborsa) - Rosso per il, che sta segnando un calo del 3,17%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 3,775 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 3,617. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 3,563.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)