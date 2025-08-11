Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:19
23.585 -0,11%
Dow Jones 20:19
43.984 -0,43%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

PLATINUM del 10/08/2025

Finanza
PLATINUM del 10/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del metallo bianco-argenteo, che in chiusura evidenzia un -0,11%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.339. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.353, mentre il primo supporto è stimato a 1.325.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
