PLATINUM del 18/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 marzo
Aggressivo ribasso per il metallo bianco-argenteo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 3,75%.
Il quadro tecnico del platino suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 2.002,7 con tetto rappresentato dall'area 2.098,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1.967,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)