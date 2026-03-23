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PLATINUM del 22/03/2026

Finanza
PLATINUM del 22/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo

Piccolo spunto rialzista per il metallo bianco-argenteo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,34%.

Lo status tecnico del platino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.877,8, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 2.060,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.814,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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