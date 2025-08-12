Milano
Martedì 12 Agosto 2025, ore 23.27
Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,10%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 44.458,61 punti
In breve
,
Finanza
12 agosto 2025 - 22.03
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,10% e chiude a 44.458,61 punti.
Argomenti trattati
USA
(247)
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+1,06%
