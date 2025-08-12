Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 22:00
23.839 +1,33%
Dow Jones 22:02
44.459 +1,10%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

Borsa: Seduta rialzista per il Dow Jones, in guadagno dell'1,10%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 44.458,61 punti

In breve, Finanza
L'indice dei più importanti titoli USA amplia la performance positiva dell'1,10% e chiude a 44.458,61 punti.
