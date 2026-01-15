Milano 9:46
45.792 +0,32%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:46
10.190 +0,06%
25.273 -0,05%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 14/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un -0,09%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49.443,3. Primo supporto visto a 49.002,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 48.855,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```