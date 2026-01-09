Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'8/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 gennaio
Modesto recupero sui valori precedenti per il Dow Jones 30, che conclude in progresso dello 0,55%.
L'esame di breve periodo del Dow Jones 30 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49.691,3 e primo supporto individuato a 48.611,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50.771.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)