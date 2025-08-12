Milano 14:03
In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,86%
Indice SSE +0,86% a quota 3.666,33 all'apertura pomeridiana.
