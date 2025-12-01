Milano 11:57
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,42%

SSE a 3.904,9 punti

In breve, Finanza
Indice SSE +0,42% a quota 3.904,9 all'apertura pomeridiana.
