Milano 26-nov
43.130 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 0,00%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,34%

SSE a 3.883,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,34%
Indice SSE +0,34% a quota 3.883,01 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```