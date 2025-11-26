Milano
25-nov
42.699
0,00%
Nasdaq
25-nov
25.018
+0,58%
Dow Jones
25-nov
47.112
+1,43%
Londra
25-nov
9.610
0,00%
Francoforte
25-nov
23.465
0,00%
Mercoledì 26 Novembre 2025, ore 07.28
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,14%
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,14%
SSE a 3.875,48 punti
In breve
,
Finanza
26 novembre 2025 - 06.08
Indice SSE +0,14% a quota 3.875,48 all'apertura pomeridiana.
Argomenti trattati
SSE
(589)
