Milano 14:03
41.745 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:03
9.133 +0,04%
Francoforte 14:03
23.967 -0,47%

Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.929,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,09%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,09%, terminando le negoziazioni a 24.929,34 punti.
Condividi
```