Milano 16-dic
43.990 0,00%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 0,00%
Francoforte 16-dic
24.077 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,22%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.291,4 punti

In breve, Finanza
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,22%, terminando a 25.291,4 punti.
