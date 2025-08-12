Milano 14:04
Cambi: euro a 1,1612 dollari alle 08:30

Euro a 1,1612 sul dollaro alle 08:30.
