Francoforte: andamento rialzista per Sartorius

(Teleborsa) - Bene il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica
, con un rialzo del 3,38%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sartorius
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sartorius
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Sartorius
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 190,9 Euro. Supporto stimato a 187,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 194,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)