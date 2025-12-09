Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:09
25.679 +0,20%
Dow Jones 19:09
47.633 -0,22%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Francoforte: si concentrano le vendite su Sartorius

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, che sta segnando un calo dell'1,82%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Sartorius rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Sartorius. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Sartorius evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 250,8 Euro. Primo supporto a 247,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 246,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
