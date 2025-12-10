Milano 10:04
Francoforte: scambi in positivo per Sartorius

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature mediche per l'industria farmaceutica, con una variazione percentuale del 2,73%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Sartorius evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Sartorius rispetto all'indice.


Le implicazioni di medio periodo di Sartorius confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 259,6 Euro con primo supporto visto a 251,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 246,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
