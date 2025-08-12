Milano 14:06
41.745 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:06
9.130 0,00%
Francoforte 14:06
23.972 -0,46%

Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
