Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
Il trend di Siemens Energy
mostra un andamento in sintonia con quello del DAX
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 109,7 Euro. Primo supporto visto a 108,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 107,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)