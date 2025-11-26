Milano 10:00
Francoforte: andamento sostenuto per Siemens Energy
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader delle energie rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.

Il trend di Siemens Energy mostra un andamento in sintonia con quello del DAX. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 109,7 Euro. Primo supporto visto a 108,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 107,8.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
