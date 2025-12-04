Milano 10:52
43.374 -0,02%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 10:52
9.696 +0,04%
Francoforte 10:52
23.868 +0,73%

Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Avanza il leader delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Siemens Energy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Siemens Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 117,4 Euro. Primo supporto a 116,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 116,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```