Milano 14:07
41.746 +0,39%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:07
9.130 0,00%
Francoforte 14:07
23.971 -0,46%

Francoforte: scambi in positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Avanza il leader delle energie rinnovabili, che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 102,6 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 100,2. L'equilibrata forza rialzista di Siemens Energy è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 105.

