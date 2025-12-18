Milano 13:54
Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili, con un rialzo del 2,29%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 119,1 Euro. Primo supporto visto a 116,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 114,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
