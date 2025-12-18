Francoforte: risultato positivo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Bene il leader delle energie rinnovabili
, con un rialzo del 2,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Siemens Energy
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Siemens Energy
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 119,1 Euro. Primo supporto visto a 116,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 114,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)