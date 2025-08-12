Milano 17:35
New York: balza in avanti Intel

(Teleborsa) - Balza in avanti il principale produttore di chip, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,56%.

Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Intel rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di medio periodo del colosso dei semiconduttori rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 21,66 USD, mentre i supporti sono stimati a 20,93. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 22,39.

