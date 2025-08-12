Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:04
23.808 +1,20%
Dow Jones 21:04
44.425 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: brillante l'andamento di Intel

Apprezzabile rialzo per il principale produttore di chip, in guadagno del 3,56% sui valori precedenti.
