New York: in calo McKesson

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di prodotti farmaceutici
, in flessione del 3,47% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di McKesson
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per McKesson
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 635,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 665,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 621,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)