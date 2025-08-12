New York: luce verde per Texas Instruments

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia chip statunitense
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,11%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Texas Instruments
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech americana
rispetto all'indice.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Texas Instruments
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 187,6 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 196,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 182,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)