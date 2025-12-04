Campari punta sull’Aperol Spritz: il CEO sfida la birra negli USA

Campari

(Teleborsa) -, il nuovo amministratore delegato del produttore di bevande,, vuole che l'Aperol Spritz diventi un punto fermo in Texas, così come lo è a Milano e Berlino."Gli Stati Uniti rappresentano una", ha dichiarato Hunt nel podcast di Bloomberg, "Quello Che i Soldi Non Dicono", aggiungendo che "".L'ulteriore espansione nel mercato americano della birra mira ad aumentare le vendite del prodotto più popolare di Campari nel suo mercato più grande. È un elemento chiave del piano di Hunt, entrato in azienda a gennaio, per rilanciare il produttore di bevande, le cui azioni sono scese di circa il 40% negli ultimi due anni.L'espansione negli Stati Uniti si è inizialmente concentrata su 11 delle più grandi città statunitensi, ha affermato Hunt, e l'azienda ha indicato California, New York, Texas e Florida come ""."Come possiamo trovare i consumatori che aspirano a essere italiani? Stato per Stato, città per città. Stiamo lavorando a questo processo ora perché quello che abbiamo scoperto è che c'è una domanda globale di Aperol", spiega Hunt nel podcast.