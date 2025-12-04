Campari punta sull’Aperol Spritz: il CEO sfida la birra negli USA

(Teleborsa) - Simon Hunt
, il nuovo amministratore delegato del produttore di bevande, Campari
, vuole che l'Aperol Spritz diventi un punto fermo in Texas, così come lo è a Milano e Berlino.
"Gli Stati Uniti rappresentano una grande opportunità
", ha dichiarato Hunt nel podcast di Bloomberg, "Quello Che i Soldi Non Dicono", aggiungendo che "metà degli americani non ha mai sentito parlare dell'Aperol Spritz
".
L'ulteriore espansione nel mercato americano della birra mira ad aumentare le vendite del prodotto più popolare di Campari nel suo mercato più grande. È un elemento chiave del piano di Hunt, entrato in azienda a gennaio, per rilanciare il produttore di bevande, le cui azioni sono scese di circa il 40% negli ultimi due anni.
L'espansione negli Stati Uniti si è inizialmente concentrata su 11 delle più grandi città statunitensi, ha affermato Hunt, e l'azienda ha indicato California, New York, Texas e Florida come "stati strategici chiave
".
"Come possiamo trovare i consumatori che aspirano a essere italiani? Stato per Stato, città per città. Stiamo lavorando a questo processo ora perché quello che abbiamo scoperto è che c'è una domanda globale di Aperol", spiega Hunt nel podcast.(Foto: © Campari)