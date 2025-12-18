Milano 16:26
44.329 +0,52%
Nasdaq 16:26
25.065 +1,69%
Dow Jones 16:26
48.221 +0,70%
Londra 16:26
9.807 +0,33%
Francoforte 16:26
24.117 +0,65%

New York: ingrana la marcia Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Micron Technology
Ottima performance per il produttore di microchip, che scambia in rialzo del 13,93%.
Condividi
```