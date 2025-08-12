Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:57
23.803 +1,17%
Dow Jones 20:57
44.430 +1,03%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: scambi al rialzo per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Home Depot
Scambia in profit il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che lievita del 2,07%.
Condividi
```