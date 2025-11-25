New York: andamento rialzista per Home Depot

colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa

Dow Jones

Home Depot

indice americano

Home Depot

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,94%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 341,1 USD. Prima resistenza a 349,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 335,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)