Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 20:58
23.807 +1,19%
Dow Jones 20:58
44.426 +1,02%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: seduta euforica per Fortinet

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per Fortinet
Effervescente il leader nel settore della sicurezza informatica, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,81%.
Condividi
```