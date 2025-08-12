Milano
17:35
41.935
+0,85%
Nasdaq
20:58
23.807
+1,19%
Dow Jones
20:58
44.426
+1,02%
Londra
17:35
9.148
+0,20%
Francoforte
17:35
24.025
-0,23%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 21.15
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta euforica per Fortinet
New York: seduta euforica per Fortinet
Migliori e peggiori
,
In breve
12 agosto 2025 - 20.00
Effervescente il
leader nel settore della sicurezza informatica
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,81%.
Condividi
Leggi anche
New York: brillante l'andamento di Fortinet
New York: rosso per Fortinet
Si muove in ribasso Fortinet a New York
New York: performance negativa per Fortinet
Titoli e Indici
Fortinet
+5,06%
Altre notizie
Pesante sul mercato di New York Fortinet
New York: andamento rialzista per Fortinet
New York: exploit di Fortinet
New York: seduta euforica per Datadog
New York: seduta euforica per Constellation Energy
New York: seduta euforica per LabCorp