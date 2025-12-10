Milano 16:54
43.390 -0,42%
Nasdaq 16:54
25.556 -0,44%
Dow Jones 16:54
47.687 +0,27%
Londra 16:54
9.662 +0,21%
Francoforte 16:54
24.090 -0,30%

New York: giornata depressa per Fortinet

New York: giornata depressa per Fortinet
Composto ribasso per il leader nel settore della sicurezza informatica, in flessione del 3,08% sui valori precedenti.
