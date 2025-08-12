Milano 17:35
41.935 +0,85%
Nasdaq 21:07
23.814 +1,22%
Dow Jones 21:07
44.431 +1,04%
Londra 17:35
9.148 +0,20%
Francoforte 17:35
24.025 -0,23%

New York: United Airlines Holdings, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
New York: United Airlines Holdings, quotazioni alle stelle
Rialzo per la holding di compagnie aeree, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,44%.
