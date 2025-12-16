New York: positiva la giornata per United Airlines Holdings

holding di compagnie aeree

S&P-500

United Airlines Holdings

United Airlines Holdings

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 3,19%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 112,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 108,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 117.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)