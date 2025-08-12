Milano 14:10
Parigi: calo per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di software francese, che mostra un decremento del 2,21%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Dassault Systemes, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Dassault Systemes mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 26,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 27,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 26,07.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
