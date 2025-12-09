Milano 12:29
43.569 +0,31%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:29
9.658 +0,14%
Francoforte 12:29
24.122 +0,32%

Parigi: calo per EssilorLuxottica

Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.
