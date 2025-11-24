Milano 13:41
42.262 -0,94%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:41
9.561 +0,22%
Francoforte 13:41
23.220 +0,55%

Parigi: risultato positivo per Dassault Systemes

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di software francese, in guadagno del 2,38% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Dassault Systemes più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo di Dassault Systemes resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 24,17 Euro. Supporto visto a quota 23,82. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 24,52.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
