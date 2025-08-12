Milano 14:12
41.757 +0,42%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:12
9.131 +0,01%
Francoforte 14:12
23.975 -0,44%

PLATINUM dell'11/08/2025

Finanza
PLATINUM dell'11/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Controllato progresso per il metallo bianco-argenteo, che chiude in salita dello 0,30%.

Lo status tecnico di medio periodo del platino ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1.341,7. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1.355,7, mentre il primo supporto è stimato a 1.327,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
