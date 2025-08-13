Milano 12:02
42.150 +0,51%
Nasdaq 12-ago
23.839 0,00%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12:03
9.157 +0,11%
Francoforte 12:02
24.223 +0,82%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 12/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Risultato positivo per il principale indice della Borsa di Milano, che lievita dello 0,85%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42.244. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41.318. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 43.170.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
