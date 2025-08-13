Milano 12-ago
41.935 0,00%
Nasdaq 12-ago
23.839 +1,33%
Dow Jones 12-ago
44.459 +1,10%
Londra 12-ago
9.148 0,00%
Francoforte 12-ago
24.025 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,06%

SSE a 3.686,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,06%
Indice SSE +1,06% a quota 3.686,34 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```