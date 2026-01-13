Milano 9:13
SSE a 4.163,84 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +1,05%
Indice SSE +1,05% a quota 4.163,84 all'apertura pomeridiana.
