Milano 17:35
42.186 +0,60%
Nasdaq 19:03
23.828 -0,05%
Dow Jones 19:03
44.783 +0,73%
Londra 17:35
9.165 +0,19%
Francoforte 17:35
24.186 +0,67%

New York: andamento sostenuto per Dow

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento sostenuto per Dow
Avanza l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che guadagna bene, con una variazione del 3,57%.
Condividi
```