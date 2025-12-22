Milano 17:35
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,16%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 48.211,88 punti

Il Dow Jones avanza dello 0,16%, a quota 48.211,88 in apertura.
